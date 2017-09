Archives et mémoricide : que reste-t-il aux historiens ?

Ce sujet est au cœur de l'ouvrage "Identity and Loss of Historical Memory. The destruction of archives" (éd. Peter Lang, 2017), présenté par les auteurs Igor Filippov et Flocel Sabaté, professeurs d'histoire médiévale, dans le cadre du nouveau cycle "Quatrième de couverture".

La conférence s'est déroulée à l'École des chartes le 22 septembre 2017.

