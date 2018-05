Des chanoines et leurs livres. Présentation de la «Bibliographie génovéfaine»

Après avoir recensé et individualisé chaque membre de la Congrégation en 2008, Nicolas Petit, dans cet ultime ouvrage, passe au crible toute la production intellectuelle de l’ordre, mettant en lumière sa très grande diversité, parfois même surprenante. Hommes d’Église, auteurs de textes qui retracent la vie de la congrégation et son administration (décrets, circulaires, statuts...), les Génovéfains sont aussi de véritables hommes de lettres ou de sciences dont les écrits sont réédités et traduits, tels Louis-Pierre Anquetil, Claude Du Molinet ou Alexandre-Guy Pingré. Comme l’écrit l’auteur de la préface de cet ouvrage, on ne pourra désormais plus dire avec Flaubert et son Dictionnaire des idées reçues, «Génovéfain : on ne sait pas ce que c’est».

Isabelle Brian, professeur en histoire moderne à l'Université de Lorraine à Nancy et Christophe Martin, professeur de littérature française du XVIIIe siècle à la faculté des Lettres de Sorbonne Université, présentent la Bibliographie génovéfaine, par Nicolas Petit (1955-2014), ouvrage publié aux éditions de l'École, en janvier 2018. La conférence s'est déroulé le 28 mai 2018, à l'École des chartes.

