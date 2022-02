Entre histoire et littérature : autour des « Écrits spirituels du Moyen Âge »

Existe-t-il des critères pertinents pour isoler, au sein de la vaste production écrite du Moyen Âge, ce qui relève de la spiritualité ? Ces textes forment-ils à proprement parler un corpus de nature littéraire ? Comment donner sens à ces textes dans l’histoire plus vaste du christianisme médiéval, de la « Réforme grégorienne » du xie siècle à l’âge de la Devotio moderna (XIVe-XVe s.) ? C’est à ces questions, et à quelques autres, que Cédric Giraud et Laurence Moulinier-Brogi s’efforceront de répondre en partant de leur expérience d’éditeurs de textes, de traducteurs pour la Pléiade et d’historiens.

Conférence de Cédric Giraud (prom. 2002), professeur de langue et de littérature latines médiévales à l’université de Genève, et Laurence Moulinier-Brogi, professeur d’histoire médiévale à l’Université Lumière Lyon 2.

