« Films retrouvés, films restaurés » : le festival « CinéMémoire » (1991-1997)

Une nouvelle modalité de mise en spectacle des films anciens s’est développée ces dernières décennies : le festival de films de patrimoine. Cette conférence prendra la forme d’une étude de cas, celui d’un festival précurseur, « CinéMémoire », qui s’est tenu à Paris et dans plusieurs villes de province entre 1991 et 1997. Elle dégagera les différents enjeux, politiques, institutionnels, historiographiques, artistiques, qui sont à l’œuvre derrière cette forme de présentation des films restaurés. Situé au cœur des années 1990, qui voient une très forte intervention de l’État français dans le domaine du patrimoine cinématographique (mise en place du « plan Nitrate » de sauvegarde et de restauration systématique des films anciens, commémorations autour du centenaire de la « naissance du cinéma » en 1995), ce festival en marque à la fois les aboutissements et les échecs. Cette recherche s’inscrit dans le cadre du projet « Patrimoine et patrimonialisation du cinéma », soutenu par le Labex CAP et le centre Jean-Mabillon.

Cette conférence a été donné le 11 octobre 2017 à l'École des chartes.

