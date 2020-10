Histoire d’un manuscrit de science-fiction retrouvé

Et c’est à partir de cet Empire savant que d’autres découvertes ont pu être réalisées, amenant un autre livre sur la conception de l’honneur sous l’Ancien Régime... Le parcours de l’auteur, ancien chef de la police politique de Napoléon, le contenu du texte, qui oscille entre récit de voyage et d’aventures et pure spéculation métaphysique, donnent une couleur bien particulière à cette entreprise d’édition de texte. Extrêmement désordonné, laissé parfois à l’état de brouillon, il s’agissait de construire une méthode pour montrer l’intérêt de cette histoire extraordinaire, née de l’imagination d’un policier mis à la retraite forcée et qui, en 1820, s’amusait à imaginer la société future à partir de ses observations du quotidien. C’est ainsi qu’un petit travail de remise en forme et d’édition a pu se transformer en réflexion philosophique... Après avoir décrit la méthode de travail, il sera possible d’évoquer l’importance des grands textes dans la construction du récit historique.

Une conférence enregistrée en octobre 2020.

Vincent Haegele, archiviste paléographe, et directeur de la bibliothèque municipale de Versailles.