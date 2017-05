Débat autour du livre d'Ariane James Sarazin (prom. 1995), "Hyacinthe Rigaud, le catalogue raisonné" (nov. 2016, éd. Faton), avec Dominique Brême, directeur du domaine départemental de Sceaux, dans le cadre du cycle "Les Mardis de l'École des chartes".

•

Dominant la scène européenne dont il fut le portraitiste par prédilection des élites, plus encore que ses deux rivaux et amis, François de Troy (1645-1730) et Nicolas de Largillierre (1656-1746), Hyacinthe Rigaud (1659-1743) connut une réussite éclatante, qui le mena jusqu’à la pension de Premier peintre, la direction de l’Académie royale de peinture et de sculpture, et la noblesse, honneurs insignes pour l’adepte d’un genre – le portrait –, alors réputé mineur.

En savoir plus...