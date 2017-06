Entouré de conseillers de tout premier plan, tel l’écrivain et critique André Suarès, puis les futurs surréalistes André Breton et Louis Aragon, bientôt suivis par Michel Leiris et Robert Desnos, le mécène rassemble, autour des écrivains français contemporains, une collection d’éditions, de manuscrits et d’archives qui se signalent par leur rareté élective.

Isabelle Diu (prom. 1990), directrice de la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet, a donné cette conférence intitulée « La bibliothèque littéraire de Jacques Doucet : entre le rare et l’unique, une modernité d’exception » organisée dans le cadre du cycle « Du rare à l’unique », le 26 juin 2017 à l'École des chartes.

En savoir plus...