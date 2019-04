La chute des Bourbons, l'ascension des Bonaparte

1792 : loin des Bourbons et de leur martyr, dans la France en proie à la Terreur, une famille tente de survivre et de suivre le fil d'une ascension sociale complexe, oscillant entre investissements hasardeux et incursions maladroites en politique, jusqu'à parvenir au sommet.

Deux familles en Révolution : Bourbons et Bonaparte au prisme des archives.

Le 10 août 1792, l'émeute parisienne renverse le trône fragile de Louis XVI. Trois jours plus tard, la famille royale est enfermée au Temple, dont seule la jeune Marie-Thérèse sortira, au terme d'une captivité terrible dont les péripéties bouleversèrent l'Europe.

Les destins de l'ancienne famille royale et de celle du futur empereur des Français et des siens diffèrent, tout en éclairant chacune à leur façon les bouleversements de la période aux deux extrémités de l'échelle sociale. Le dédale formé par les sources originales souvent méconnues et la partialité des témoignages des contemporains rend l’étude de la chute des uns et de l'ascension des autres complexe à mener, dans une véritable enquête dont le but serait de retrouver quelques-unes des clés de la Révolution au miroir des archives et de leurs secrets.

Une conférence enregistrée en avril 2019.

Vincent Haegele et Charles-Éloi Vial, archivistes paléographes.