La “Correspondance amoureuse” de Natalie Clifford Barney et Liane de Pougy

La très jeune Natalie Clifford Barney se présenta un jour de 1899 au domicile de Liane de Pougy. Travestie en page florentin, elle se prétendit la messagère de l'amour envoyée par Sappho ; avec l’assurance invulnérable de ses vingt-trois ans, elle obtint ce qu'elle osa à peine demander. Cette liaison dura moins d’un an, laissant place ensuite à des sentiments plus complexes. Natalie n'était pas arrivée à arracher Liane à sa très lucrative vie de galanterie. De leur improbable rencontre naquit une passion dont les cent soixante-douze lettres publiées en 2019 aux éditions Gallimard et inédites jusqu’alors, narrent les stations obligées, des illusions divines des débuts au goût amer des regrets. Nous suivons, au fil de ces pages, les développements d’un amour qui s’était écrit en même temps qu’il s'était vécu et qui, l’espace de quelques mois, dessina l’espoir immense d'une possible émancipation à deux, loin de l’oppression des hommes.

Conférence d’Olivier Wagner (prom. 2010), conservateur au département des Manuscrits de la BnF, de Suzanne Robichon, éditrice et écrivaine, et d’Élisabeth Lebovici, historienne de l’art, journaliste et critique d’art.