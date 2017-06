La découverte de Lavau : une nouvelle manifestation du phénomène “princier” (Ve s. av. J.-C.)

Conférence avec Bastien Dubuis (Inrap), Émilie Millet (Inrap) et François Mirambet (C2RMF) organisée dans le cadre des Journées nationales de l'archéologie 2017.

Fin 2014, à Lavau en Champagne, près de Troyes, une équipe d’archéologues de l'Inrap met au jour une ancienne nécropole dans laquelle ils font une découverte extraordinaire : sous un tumulus immense, dans une chambre funéraire de 14 mètres carrés, git un squelette paré de magnifiques bijoux. Son corps est entouré d’objets luxueux dont un char et un service de vaisselle qui contient de magnifiques pièces grecques et étrusques. La tombe de ce riche celte mort au Ve siècle avant notre ère, désormais surnommé « le prince de Lavau », constitue l'une des découvertes les plus importantes que l’archéologie européenne ait connues ces dernières années.

La conférence s'est déroulée le 17 juin 2017, à l'École des chartes.

