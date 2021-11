La lettre et l’esprit : l’École des chartes inattendue

Depuis 1821, l’École des chartes a répondu à sa vocation de formation par la recherche des responsables de la conservation du patrimoine de la France, principalement écrit (archives et bibliothèques), que lui a confiée la puissance publique étatique, quel que soit le visage de celle-ci. L’application des méthodes et de l’esprit chartistes à des domaines et des objectifs un peu éloignés de sa vocation initiale a démontré l’utilité de la formation reçue par ses élèves. Les archivistes paléographes ont foulé des terrains insolites où s’est révélée de manière originale leur sensibilité littéraire et humaniste. En poussant très loin les virtualités de l’enseignement reçu pour affronter des situations que n'avaient pas prévues leurs professeurs ou bien en transcendant les préceptes transmis par l’institution dans des domaines a priori fort éloignés, des chartistes de toutes générations ont fait la démonstration de l’entrelacs infini de la lettre et de l'esprit de leur École.

Colloque organisé par l’École, en partenariat avec l’Académie des inscriptions et belles-lettres, institution tutélaire qui contribua activement à sa fondation en 1821, à l’occasion de son bicentenaire.