Guitemie Maldonado, professeur d'histoire de l'art des XXe et XXIe s. aux Beaux-Arts de Paris, donne une conférence intitulée "La pédagogie aux Beaux-arts : questions, enjeux et débats" dans le cadre du séminaire "Histoire de la pédagogie de la création artistique : état de l'art et perspectives".