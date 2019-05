L’anthroponymie russe entre Moyen Âge et époque moderne

À certains égards, le système d’anthroponymie russe est proche du système d’anthroponymie française, ce qui s’explique par les racines indo-européennes communes et l’influence de la chrétienté. Or, l’emploi actif des suffixes, propre à toute langue slave, a conditionné la propagation des formes diminutives ou péjoratives tandis que l’influence scandinave a engendré la formation du patronyme. L’appartenance de la Russie au monde orthodoxe a causé l’apparition de traits particuliers, dont une vision assez différente du nom de baptême et sa coexistence avec le nom de lignée. Au cours de cette conférence, Igor Filippov analyse les caractéristiques de l’anthroponymie russe, ainsi que le choix du prénom, l’apparition du nom de famille et l’usage de sobriquets.

Conférence donnée par Igor Filippov, professeur d’histoire médiévale à l’Université d’État Lomonossov de Moscou, le 6 mai 2019, à l'École des chartes.