Le "Livre de jostice et de plet" fait partie des compilations anonymes du XIIIe siècle qui mélangent droit romain et droit coutumier dans une visée et pour un public dont nous ne connaissons encore que très peu d’éléments.

• Crédits : Bibliothèque nationale de France, français 2844 (feuillets 4r et 110r)

Conservé dans un seul manuscrit (Paris, BnF, fr. 2844), cet ouvrage nous renseigne sur la circulation et l’assimilation du « droit savant » et sur ses rapports avec la coutume écrite, ainsi que sur les premières tentatives de rendre en français les concepts juridiques latins.

Conférence intitulée "Le livre de jostice et de plet : une compilation médiévale à la croisée du droit romain et du droit coutumier", donnée par Graziella Pastore, chercheur en résidence à l'École et docteur en philologie romane de l'Université de Turin-Université Paris-3-Sorbonne-Nouvelle, le 29 novembre 2016 à l'École des chartes.

