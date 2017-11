Le palais des livres, la bibliothèque de l’École des chartes au sein de "Richelieu"

Installée en 1830 peu après sa création au cœur de la Bibliothèque royale rue de Richelieu, l’École nationale des chartes quitte les lieux en 1846 pour s’implanter au plus près des Archives nationales, hôtels de Clisson et de Rohan, puis hôtel de Breteuil, avant de déménager en 1897 dans les nouveaux locaux de la Sorbonne édifiés par Henri-Paul Nénot. Ce n’est qu’entre 2014 et 2017 que l’École et sa bibliothèque rejoignent leur premier quartier, entre la rue de Richelieu et la rue des Petits-Champs. Ces déménagements reflètent la triple vocation originelle de l’institution qui forme des archivistes, des bibliothécaires et des enseignants. Cette conférence retracera à la fois l’histoire des différents lieux qui ont abrité la bibliothèque de l’École des chartes, en insistant sur le lien symbolique fort entre ses nouveaux locaux, dans l’édifice de l’architecte Henri Labrouste, et les nouvelles missions de l’École.

La conférence s'est déroulée le 10 novembre 2017 à l'École des chartes.

