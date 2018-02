Le romanesque des archives

Dans l’esprit du public, le mot «archives» suscite souvent l’image d’un amas de paperasses poussiéreuses et rébarbatives. C’est tout l’inverse : les archives sont à la connaissance du passé ce que les analyses biologiques sont à la médecine : avec elles, on pénètre au plus vif du tissu humain.

«Telle fut mon heureuse découverte quand je me suis penchée — entre autres archives — sur la comptabilité de Marie Curie. Je voulais reconstituer la tragédie qui fut la sienne à la veille de la guerre de 14, quand, veuve de Pierre Curie, elle fut jetée en pâture à l’opinion publique pour sa liaison avec Paul Langevin. Au terme d’une analyse de ces documents comptables et des surprenantes variations des dépenses privées de la découvreuse du radium, c’est une amoureuse que j’ai vu surgir, vibrante, passionnée, une femme beaucoup plus attachante que l’icône de la sainte laïque et de la scientifique sacrificielle que nous propose la légende. Les archives, elles aussi, nous démontrent que la réalité est bien plus féconde en romanesque que la meilleure des fictions», explique Irène Frain.

Conférence d'Irène Frain, auteure de «Marie Curie prend un amant» (Seuil, 2015), donnée dans le cadre du cycle «Les grandes voix», le 12 février 2018, à l'École des chartes.

En savoir plus...