Léon Bourgeois et la Paix, réinventer Léon Bourgeois

D’abord, lors des conférences de la Haye, imposant son idée de l’arbitrage, ensuite en bâtissant patiemment la trame d’une Société des Nations, enfin, malgré l’échec de sa conception d’une institution internationale, réussissant à faire naître cette Société : tout cela lui valant le Prix Nobel de la Paix en 1920.

Loin d’être le rêveur qu’on a fait de lui, il sait que la révolution qui « substituera le règne de l’ordre et de la justice à celui de la force et de la violence » ne se fera pas en quelques années. C’est à cet « homme d’action de la paix » qu’on doit en grande partie toutes les tentatives de gouvernance mondiale, tous les efforts pour le multilatéralisme au XXe siècle.

Léon Bourgeois n’a pas seulement été célébré de son vivant par toutes sortes d’honneurs et le prix Nobel de la Paix en 1920. Dès son époque et surtout depuis 1945, son message de solidarité entre les hommes et entre les nations a été déprécié et même dénigré, au point de souffrir, comme la SDN, sinon un rejet, du moins une ingrate indifférence.

Conférence de Maurice Vaïsse, professeur émérite à Sciences Po.