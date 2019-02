Les défis de l’édition d’un manuscrit autographe

Le ms. Paris, BnF, fr. 24281-24282 est reconnu comme étant un manuscrit autographe de la main d’Évrart de Conty, «physicien» du roi Charles V le Sage, et contenant sa traduction-commentaire des «Problemes» d’Aristote.

Composée vers 1382 à partir de la traduction latine des «Problemata» pseudo-aristotéliciens par Barthélémy de Messine et du commentaire de ce texte par Pietro d’Abano, cette traduction n’a retenu l’attention des spécialistes qu’assez tardivement. Faisant l’objet d’une édition par une équipe dirigée par Françoise Guichard-Tesson et Michèle Goyens, le premier volume est proche de son achèvement. L’édition d’un tel autographe pose des exigences spécifiques, et doit permettre en même temps de voir l’auteur-traducteur-commentateur au travail. Ainsi, les corrections de l’auteur sont particulièrement intéressantes : elles révèlent les hésitations de celui-ci quant à ses stratégies discursives, ses choix lexicaux ou simplement sa correction langagière.

Conférence donnée par Michèle Goyens, professeur en linguistique française à l’université de Leuven, le 12 février 2019 à l'École des chartes.

En savoir plus...