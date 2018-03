Or, ces espaces méritent eux aussi d’être abordés de façon plurielle, en intégrant la complexité de problématiques liées à leur multiplicité et à leur inscription souvent particulière dans le paysage urbain. L'ouvrage se propose d’amorcer une réflexion sur les rapports entre pratiques socio-culturelles de l’art lyrique et transformation des espaces qui l’hébergent et le structurent, dans l’espoir de faire apparaître, sur le temps long, les dimensions matérielles et symboliques des lieux d’opéra. L'ouvrage rassemble les actes du colloque international et interdisciplinaire « Les lieux de l’opéra en Europe (XVIIe–XXIe siècles) », organisé par l’Atelier de recherche sur l’intermédialité et les arts du spectacle (Cnrs/ENS/Paris 3), avec le soutien du centre Jean-Mabillon (21-23 nov. 2013, Opéra Comique).

Débat autour de l'ouvrage Les lieux de l'Opéra en Europe (XVIIᵉ-XXIᵉ siècle), avec les éditrices scientifiques Caroline Giron-Panel et Solveig Serre, dans le cadre du cycle « Les Mardis de l’École des chartes ».

École des chartes, le 13 mars 2018.

