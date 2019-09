Beaucoup de choses ont été dites et écrites sur l’inquisition médiévale et il est parfois nécessaire sur ce sujet de gommer certains mythes et idées reçues.

Cette conférence de Laurent Albaret, médiéviste et spécialiste de l’Inquisition méridionale, reviendra sur une histoire, la pratique et les méthodes, éclairées par des sources inquisitoriales des tribunaux de Toulouse et de Carcassonne des XIIIe et XIVe siècles.