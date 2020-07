L’Intendance de Tours à la fin du XVIIe siècle (Touraine, Anjou, Maine)

La généralité de Tours, l’une des plus vastes du royaume, regroupait trois provinces au passé prestigieux : Anjou, Maine et Touraine.

La généralité de Tours, l’une des plus vastes du royaume, regroupait trois provinces au passé prestigieux : Anjou, Maine et Touraine. Le Mémoire demandé par le duc de Beauvillier, gouverneur de Loches et Beaulieu-lès-Loches en Touraine, a été rédigé en 1697-1698, Thomas Hüe de Miromesnil, grand-père du garde des sceaux de Louis XVI, étant l’intendant. Il a connu un grand succès ; de nombreuses copies sont présentes en France et à l’étranger mais l’original n’a pas pu être retrouvé. Il est bien documenté : Miromesnil a fait appel entre autres à quatre érudits régionaux, qui ont pu être identifiés. L’exposé sur chacune des provinces respecte un même plan, très méthodique, mais les informations ne sont pas d’égale valeur. Le texte, un des plus longs dans la série, est publié ici pour la première fois dans son intégralité.

Conférence de Brigitte Maillard, professeur émérite d’histoire moderne à l’université François-Rabelais de Tours, autour de son ouvrage publié aux éditions du CTHS, en mars 2019.

En savoir plus...