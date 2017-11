Lire et traduire "De la démocratie en France", de François Guizot

En janvier 1849, François Guizot publiait De la Démocratie en France. Le livre peut se lire comme une réponse immédiate aux événements qui ont bouleversé, en France, la "stabilité" bourgeoise, à savoir, la chute de Louis Philippe, la prise (provisoire) du pouvoir par le peuple, et la victoire de Louis-Napoléon Bonaparte en décembre 1848. La politique éditoriale (traduction, etc.) et la diffusion de cet ouvrage dans l’espace francophone, mais aussi à l’étranger et jusqu’aux Amériques, révèle les phénomènes particulièrement intéressants, qu’il s’agisse de la géographie et de la chronologie des transferts, de la « mise en livre », de la problématique de la réception (Allemagne, Autriche, Espagne, Angleterre, Italie, Pologne, Portugal, Suède…).

La conférence s'est déroulée le 6 novembre 2017 à l'École des chartes.

