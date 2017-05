L'obsession de la réforme dans les universités médiévales

"Universitas semper reformanda". Plus peut-être que toute autre institution médiévale, les universités n’ont cessé, depuis l’origine, de connaître de multiples réformes, générales ou partielles. Comment interpréter cette obsession réformatrice ?

Pourquoi réformer l’université ? Quand on parle de la réforme de l’université, c’est toujours la réforme de telle ou telle université, il n’y a pas de loi de réforme. Cela ne signifie pas que le pouvoir central était indifférent à la question de la réforme universitaire, et par conséquent, il a malgré tout pu inspirer par des ordonnances des réformes analogues dans plusieurs universités de manière simultanée. D’autre part, les universités elles-mêmes entretenaient des relations entre elles, des relations directes, qui suscitaient des relations d’une université à l’autre, et la circulation d’influences, d’imitations en matière d’organisation statutaire.