De Jules Mazarin (1602-1661), les historiens veulent en retenir la figure de l’homme d’État, les prouesses du politique, la patience du diplomate, la générosité du mécène et le goût du collectionneur. Pourtant, le personnage déroute dès qu’on le ramène sur les terres italiennes qui l’ont vu naître.

Audacieux ou défait dans la négociation, pressé et déraisonnable dans l’action, gauche et passionné dans l’expression, Mazarin, dans ses rapports avec Rome et avec l’Italie, n’est pas toujours celui que l’on attend.

Questionner les liens de Mazarin avec l’Italie du Seicento permet en fait de mieux comprendre l’homme : ils nuancent l’action du ministre, ils précisent les espoirs du mécène, ils expliquent la discrétion du chrétien. Son ministériat constitue aussi le chant du cygne, à l’âge moderne, de l’intense dialogue politique et artistique entretenu par la France et les Français avec l’Italie depuis la fin du Moyen Âge. Contempler le visage de Mazarin renvoyé par le miroir italien, c’est enfin revisiter les notions d’identité et de patrie dans l’Europe du XVIIe siècle.

Olivier Poncet, professeur d’histoire des institutions et sources d’archives de l’époque moderne à l'École, ouvre le cycle 2018-2019 des «Mardis de l’École des chartes» avec un débat autour de son ouvrage, Mazarin l'Italien (Tallandier, 2018), avec Yves-Marie Bercé, membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, le 9 octobre 2018, à l'École des chartes.