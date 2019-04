Paru chez Liana Lievi, le roman d’Aline Kiner (disparue début 2019) «La nuit des Béguines» tresse les temps forts du règne de Philippe le Bel et les destins de personnages réels ou fictifs, entraînant le lecteur dans un Moyen Âge méconnu.

Une fresque palpitante animée par ses héroïnes, solidaires, subversives et féministes avant l’heure.

L’École accueille une table ronde intitulée «Paris sous Philippe-le-Bel. Hommage à Aline Kiner, auteur de "La nuit des Béguines"», organisée par la Société des Amis du musée de Cluny. Avec Claude Gauvard, professeure émérite d’histoire du Moyen Âge à l’université de Paris 1, Yann Potin (prom. 2007), archiviste et historien, et Caroline Bourlet, ingénieur de recherche au CNRS, spécialiste de la population parisienne et des petits métiers à Paris au début du XIVe siècle.

