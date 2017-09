Quand on tue les archives au nom du progrès...

Entre le XVIIIe et le XXe siècle, de la Révolution française à la Révolution russe, l’idée de progrès a incontestablement comporté des attitudes "mémoricides" qui ont mené à la destruction de certaines archives. Archives et mémoricide : que reste-t-il aux historiens ?

Autour du livre Identity and Loss of Historical Memory. The destruction of archives d'Igor Filippov et Flocel Sabaté.

L'histoire des archives est un sujet largement négligé par la plupart des historiographies nationales alors qu'une des questions importantes est celle de la représentativité des sources documentaires disponibles et la possibilité même d'estimer correctement l'état des choses dans les sociétés du passé. Il s'agit donc en premier lieu du problème de la mémoire historique, notamment des tentatives, surtout pendant les périodes révolutionnaires, de la détruire, de la modifier ou d'y substituer une autre mémoire plus acceptable du point de vue idéologique et politique.

De l'importance scientifique de la réflexion sur les circonstances et les raisons de la disparition de documents et de fonds particuliers et leur conséquence pour la recherche historique afin de concevoir la façon dont il faudrait étudier le passé avec les seuls restes d’un véritable naufrage documentaire.

Une conférence du cycle "Quatrième de couverture" enregistrée en septembre 2017.

Igor Filippov, professeur d'histoire médiévale à l'université d'État Lomonossov de Moscou

Flocel Sabaté, professeur d'histoire médiévale à l'Université de Lleida.