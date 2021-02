Qui se souvient de Raymond Thomassy (1810-1863)

Conférence de Bruno Delmas, archiviste paléographe (prom. 1966), professeur émérite à l’École et membre de l’Académie des sciences d’outre-mer.

Le nom de Raymond Thomassy (1810-1863) condisciple de Douët d’Arcq à l’École des chartes (promotion 1835) est bien oublié. Et pourtant quelle vie rocambolesque que celle de ce chartiste aux nombreuses publications érudites, introduit dans les grandes sociétés savantes de son temps et auxiliaire de l’Académie des inscriptions et belles-lettres sous la Monarchie de juillet, devenu soudain saunier en Istrie sous la Deuxième République, passant ensuite à l’étude de la géologie de la Nouvelle-Orléans sous le Second Empire, scrutant la salinité de l’océan Atlantique au cours de nombreuses traversées, entrepreneur créant des salines en Louisiane et en Géorgie, devenu citoyen américain et publiciste à la Nouvelle-Orléans, engagé aux côté des Sudistes au début de la Guerre de Sécession, décédé enfin à La Havane au cours d’un de ses nombreux voyages d’affaires. Sa vie restera-t-elle toujours insaisissable ?

