«Né au XVIe siècle en Europe, le protestantisme est au coeur d'un profond renouvellement spirituel et intellectuel mais aussi de guerres civiles sanglantes et dévastatrices. L'histoire des protestants en France est celle d'une lente et difficile pacification qui met la tolérance au coeur de la réflexion politique et religieuse. À travers de grands textes commentés, David Feurty retrace la longue histoire du protestantisme français. La lecture de ces textes nous plonge dans une réflexion profonde sur les fondements et remous de la question religieuse en France».

Débat autour de l'ouvrage de David Feutry (prom. 2008), Rebelles de la foi. Les protestants en France, XVIe-XXIe siècle (Belin, 2017), avec Marianne Carbonnier-Burkard, dans le cadre du cycle «Les Mardis de l’École des chartes».

École des chartes, le 27 mars 2018.

