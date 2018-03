Reconstruire les archives de familles nobles (Portugal). Voix récupérées, questions retrouvées

Elles ont également entraîné un riche débat touchant de multiples questions concernant l’organisation des archives de famille et, de manière plus générale, la nature et le rôle des archives dans les sociétés européennes d’Ancien Régime, les procédures archivistiques anciennes (notamment les inventaires) et l’étude des institutions productrices (« familles », maisons, majorats, etc.). Les études historiques ainsi réalisées, de même que le questionnement théorique élargi qui les ont encadrées, ont en outre permis de renouveler les perspectives historiographiques sur le contexte et les acteurs sociaux à l'origine de leur production et de leur conservation, permettant de repenser d'une façon plus générale ce qu'est la relation entre histoire et archives.

Conférence de Maria de Lurdes Rosa, professeur d’histoire à l’Universidade Nova de Lisboa, invitée par l'École sur proposition d'Olivier Poncet, professeur d’histoire des institutions et sources d’archives de l’époque moderne, intitulée «Reconstruire les archives de familles nobles, réécrire l’histoire (Portugal, Moyen Âge et époque moderne). Voix récupérées, questions retrouvées».

La conférence a été enregistrée le 5 mars 2018, à l'École des chartes.

