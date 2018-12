San Sisto de Plaisance et ses diplômes carolingiens

Le corpus des diplômes carolingiens conservés par le monastère San Sisto de Plaisance offre l’occasion de revenir sur un sujet particulièrement cher à l'historiographie paléographique et diplomatique des XIXe et XXe siècles.

En analysant certains exemplaires, on illustrera le choix politique des chancelleries d'adopter différentes écritures pour les différentes régions de l'Empire et on réfléchira autour de concepts fondamentaux, tels que la relation entre diplôme original et faux, ainsi que la fonction et la valeur juridique du diplôme par rapport au système institutionnel et juridique carolingien.

Conférence donnée par Cristina Mantegna, professeur à Sapienza, Università di Roma, le 28 novembre 2018, à l'École des chartes.

