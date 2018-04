Territory in the Political Thought of the Medieval Lawyers

Mais il existe de profondes différences entre attribuer des droits à une abstraction constituée d'un collectif de gens (comme un populus, une communitas, une universitas) et d'autres abstractions qui, n'ayant aucun lien défini avec le peuple, ont permis aux autorités publiques de passer le peuple sous silence, ce qui a eu des conséquences politiques prévisibles. Même si l'on pense de prime d'abord à la couronne, il faut voir que le territoire a également joué un rôle insuffisamment évalué par les historiens de la pensée politique médiévale. Le droit romain fournissait comme modèle la « province/provincia », circonscription dotée de juridiction, et a également établi un rapport étroit entre territoire et juridiction. Cette intervention vise à examiner l'importance politique des conceptions territoriales de la juridiction en tenant compte de sources juridiques françaises, italiennes et espagnoles des XIVe et XVe siècles.

Conférence de Magnus Ryan, senior lecturer à l'université de Cambridge (faculté d'histoire), invité par l'École sur proposition de Patrick Arabeyre, donnée à l'École des chartes le 29 mars 2018.

