Une année insolite à l’École des chartes : 1969

Au Quartier latin, l’année qui suivit les événements de mai 68 fut particulièrement agitée. L’École des chartes, située au cœur de la Sorbonne, dut en supporter les conséquences. À l’intérieur même de l’établissement, la promotion entrée à l’automne trouva une situation qui n’était pas des plus paisibles. Les élèves les plus politisés des promotions précédentes étaient encore en effervescence et jugèrent les nouveaux venus « infantiles ». Jouant de leur prétendue infantilité, ces derniers organisèrent tout au long de l’année 1969 une série d’événements, à la fois ludiques, insolites et pacifiques, qui peu à peu permirent à l’École de retrouver bonne humeur et sérénité. C’est au récit de ces événements qu’est consacrée la présente conférence.

Visioconférence de Michel Pastoureau, archiviste paléographe (prom. 1972), correspondant de l’Académie des inscriptions et belles-lettres et directeur d’études émérite à l’École pratique des hautes études