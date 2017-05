Une histoire bien peu futile lorsqu’elle résonne, entre autres, avec celles des constructions sociales, des représentations, comme avec celle de l’émergence des industries de consommation courante et de luxe.

•

Débat autour du livre de Rosine Lheureux (prom. 1995), "Une histoire des parfumeurs. France (1850-1910)", avec Catherine Lanoë, dans le cadre du cycle "Les Mardis de l’École des chartes".

La conférence s'est déroulée le 16 mai 2017 à l'École des chartes.

Articuler les ouvrages "La poudre et le fard, une histoire des cosmétiques de la Renaissance aux Lumières" (Champ Vallon, 2008) et "Une histoire des parfumeurs, 1850-1910" (Champ Vallon, 2016), revient à aborder la longue histoire des métiers de l’apprêt du corps le plus intime et le plus répandu ; une histoire bien peu futile lorsqu’elle résonne, entre autres, avec celles des constructions sociales, des représentations, comme avec celle de l’émergence des industries de consommation courante et de luxe.

En savoir plus...