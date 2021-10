Wikipédia, lieu de savoir contemporain. 20 ans après

Née dans le monde de l’informatique, l’encyclopédie en ligne a vite fait parler d’elle : sulfureuse par son modèle éditorial, mise en cause sur la qualité de son contenu, largement incomprise des médias, elle a toutefois connu un succès sans égal auprès du grand public, devenant la première source d’information de fond de nos contemporains, en France et dans le monde. Car Wikipédia est un objet original qui demande à être analysé en soi : son fonctionnement a redéfini la notion même d’encyclopédie, par la largeur de son spectre et son mode de fonctionnement... mais aussi celle d’auteur et de lecteur, tout en chamboulant les pratiques savantes personnelles et professionnelles. Lieu de savoir original, fossile vivant témoignant des débuts de l’Internet grand public, Wikipédia est sans nulle doute la plus grande œuvre littéraire du XXIe siècle.

Conférence de Rémi Mathis, conservateur à la BnF, et Michel Melot, ancien directeur de l’Inventaire général du patrimoine culturel