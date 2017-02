En balayant avec violence les préjugés moraux, l’œuvre de Sade remet en cause l’ordre même des choses et nous confronte à un néant ténébreux, vertigineux. L'oeuvre de Sade aujourd'hui : plus que jamais scandaleuse...

Une conférence enregistrée en novembre 2014.

Annie Le Brun, écrivaine, poète et critique littéraire.