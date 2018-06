Apprendre par nos succès et nos erreurs

Du chien de Pavlov à l'algorithme AlphaGo de Google Deep Mind, l'apprentissage par essai et erreur représente un sujet central dans des domaines de recherche variés tels que la psychologie, les neurosciences et l'intelligence artificielle. Il faut ainsi introduire les bases psychologiques et neuro-biologiques de ce processus et décrire comme certains biais cognitifs affectent notre capacité d'évaluer nos erreurs.

Les résultats démontrent que les participants accordent aux "bonnes nouvelles", 50 % plus d’importance en moyenne qu’aux "mauvaises nouvelles". Cette tendance générale de notre cerveau à apprendre de manière asymétrique, en privilégiant les informations positives et négligeant les négatives, serait à la base du biais d’optimisme.

Une conférence enregistrée en mars 2018.

Stefano Palminteri, chercheur au Laboratoire de Neurosciences Cognitives au départemet d'Etudes cognitives de l'ENS.