Balzac, ardent défenseur de la lecture

Balzac défend une conception active de la lecture. Un principe de coopération qui fait du texte littéraire, une machine ayant besoin de l’implication de son lecteur pour fonctionner. Originalité et modernité de l’esthétique de Balzac quant à cette conception de la lecture.

Une lecture commentée enregistrée en 2011, qui fait partie du cycle "La Voix d’un texte".

Claire Barel-Moisan , professeur, ENS-LSH

Grégoire Baujat, comédien.

