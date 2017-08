Comment se fait l'acquisition du langage chez le bébé ?

L’apprentissage tient à une prédisposition humaine et se fait de façon informelle et sans instruction, par simple immersion dans un environnement linguistique donné. La recherche en sciences cognitives a documenté les différentes étapes du développement linguistique.

Une conférence enregistrée en mars 2017.

Les nourrissons et les jeunes enfants apprennent à comprendre et à parler leur langue maternelle avec une rapidité surprenante et sans effort apparent. Ainsi, vers l’âge de trois ou quatre ans le vocabulaire des enfants est encore restreint et leur prononciation doit encore s’améliorer, mais ils produisent des phrases bien formées et leur compétence en compréhension du langage est déjà comparable à celle des adultes. Comment se fait l’apprentissage des sons, des mots, et de la structure des phrases ?

Le langage fabrique les gens bien plus que les gens ne fabriquent le langage. Goethe

Sharon Peperkamp, directrice du département d'études cognitives de l'ENS, directrice de recherche CNRS, Laboratoire de Sciences Cognitives et Psycholinguistique.