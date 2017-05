Diderot : “Les passions sobres font les hommes communs”

Diderot et la quête du plaisir, entre épicurisme et stoïcisme, en partant de l’ "Encyclopédie", lieu où il parle le mieux de sa conception hédoniste et matérialiste de l’existence, jusqu'à l’"Essai sur les règnes de Claude et Néron". Le plaisir, la philosophie biologique, l’esthétique du vivant…

L’ambition de cette enquête collective sera, en premier lieu, de ressaisir la riche diversité de ces interprétations et de ces usages de l’épicurisme qui, tout en se référant à l’antique doctrine du Jardin, participèrent à l’émergence de nouvelles formes de pensée morale - aspect que des approches mettant au premier plan des questions d’épistémologie ou de métaphysique ont souvent contribué à marginaliser dans les grandes synthèses proposées par l’histoire de la philosophie. Une autre spécificité de cette enquête sera d’étudier, entre philosophie et littérature, les prolongements de cette problématique jusqu’au moment présent, en étudiant certaines formes de résurgence de l’épicurisme sur la scène de la pensée morale contemporaine et des débats qui la traversent.

Une conférence enregistrée en 2016.

Paolo Quintili, professeur d’histoire de la philosophie, Université Tor Vergata, Rome.