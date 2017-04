Freud : "La conscience est la conséquence du renoncement aux pulsions"

En 1911, Freud s’excusait de la monotonie des solutions qu’offre la psychanalyse, retrouvant dans chacun de ses cas son complexe d’Œdipe. Un siècle plus tard, l’image d’une psychanalyse déterministe, prônant une causalité linéaire entre l’histoire infantile et le symptôme, semble persister...

• Crédits : Smith Collection - Getty

Écouter Écouter Quelle psychanalyse pour demain ? Quelle psychanalyse pour demain ?

Or, quel chemin n’a-t-il pas été fait depuis entre une conception de l’inconscient comme obstacle à la liberté individuelle, condamnant le moi à n’être plus "maître en sa demeure , et le noyau résolument subversif de la découverte freudienne, où chaque sujet, à travers l’expérience de la cure analytique, passerait de la contrainte d’une réalité interne inconsciente à la possibilité de se réinventer, dans un mouvement de création qui, ouvrant à nouveau le champ des possibles, réaffirmerait sa liberté de se choisir comme un être singulier et unique par-delà tout ce qui le détermine ?

Cette potentialité créatrice de la psychanalyse, déjà présente dans les textes de Freud, s’est trouvée renouvelée par Lacan, à travers une prise en compte croissante de la multiplicité des solutions subjectives face aux aléas du réel. Au travers d’une conception qui dépasse les réductionnismes déterministes, nous avons proposé une excursion au sein de ce que pourraient être les jalons d’une "psychanalyse pour demain", effectivement ouverte sur l’avenir, où le psychanalyste se doit de rejoindre "la subjectivité de son époque", comme l’énonçait Lacan : le pari est que la psychanalyse s’invite dans les débats les plus contemporains, en altérité et en affinité avec ses champs connexes, tels qu’ils peuvent être rencontrés au sein de l’université.

C’est ainsi qu’à l’occasion de cette séance du séminaire "Actualité Critique", nous avons entrepris de faire dialoguer la psychanalyse avec des avancées scientifiques contemporaines, ainsi qu’avec des questions éthiques nouvelles introduites par le recours aux biotechnologies, en envisageant quels pourraient être les nouveaux enjeux d’une psychanalyse pour demain, esquissant les fondements d’une psychanalyse qui ne cèderait pas à la tentation d’une causalité linéaire et d’un déterminisme clos.

Une séance enregistrée en janvier 2017, dans le cadre du séminaire interdisciplinaire "Actualité Critique".

François Ansermet, psychanalyste, professeur de pédopsychiatrie à l’Université de Genève, professeur ad personam à l’Université de Lausanne, chef du Service de psychiatrie de l’enfant et l’adolescent aux Hôpitaux Universitaires de Genève, directeur du Département Universitaire de Psychiatrie à la Faculté de médecine de Genève, membre du Comité Consultatif National d’Ethique à Paris

Jessica Tran, psychologue clinicienne à l’Etablissement Public de Santé Erasme.