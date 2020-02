George Steiner : poésie de la pensée

Quand, tels Nietzsche et Heidegger, le philosophe entreprend d'assembler une langue nouvelle, son idiolecte propre à son dessein est lui-même saturé par le contexte oratoire, familier ou esthétique. L'association étroite de la musique et de la poésie est un lien commun, toutes deux partageant les catégories du rythme, du phrasé, de la cadence, de la sonorité, de l'intonation et de la mesure. "La musique de la poésie" est exactement cela. Y aurait-il, en un sens apparenté, "une poésie, une musique de la pensée" plus profonde que celle qui s'attaque aux usages extérieurs de la langue, au style ? Ces aspects de la "stylisation" de certains textes philosophiques, de l'engendrement de ces textes via des outils et des modes littéraires, George Steiner nous les restitue dans son souci d'"écouter plus attentivement".

Les démarcations que nous présumons, presque fortuitement, entre métaphysique, sciences, musique et littérature n’avaient aucune pertinence dans la Grèce archaïque. Nous ne savons presque rien des origines, oraculaires, rhapsodiques, didactiques, de ce qui allait devenir la pensée cosmologique. Nous ne savons rien des chamans de la métaphore à qui nous devons l’identité de l’esprit occidental, qui ont jeté les fondements de ce que Yeats appelait les "monuments de l’intellect qui ne vieillit pas".

Rencontres modernes entre penseurs et poètes, jusqu’à Heidegger et Paul Celan.

Une conférence enregistrée en mars 2010, dans le cadre du séminaire "Une poétique de la pensée".

George Steiner, professeur, philosophe, essayiste et romancier, spécialiste de littérature comparée et de théorie de la traduction, il est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages consacrés aux rapports entre la culture et l’éthique.

