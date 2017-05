Hannah Arendt : "Pour être confirmé dans mon identité, je dépends entièrement des autres"

L’œuvre philosophique protéiforme d’Hannah Arendt colle les idées, les détache, rapproche les textes, les auteurs, et mêle les langues, pour faire naître quelque chose de nouveau d'une langue philosophique hybride. Hannah Arendt et les langues de l'exil.

Qu'apporte l'exil ? Qu'est-ce qu’un philosophe peut en faire ?

Ce qui m’intéresse, c’est de savoir le rapport entre ontologie et politique, qui est conféré par l’exil. Qu'est-ce qu’une philosophe peut faire de l’exil ? S’il n’y avait qu’une seule langue, nous serions peut-être plus assurés de l’essence des choses. Ce qui est déterminant, c’est le fait premièrement, qu’il y ait plusieurs langues et quelles se distinguent nous seulement par leur vocabulaire mais également par leur grammaire, c’est-à-dire par leur manière de penser. Et deuxièmement, que toutes les langues peuvent êtres apprises.