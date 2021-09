Jean de La Fontaine par Michel Serres

"La Fontaine" de Michel Serres, n’est pas seulement un livre sur La Fontaine. C’est aussi et surtout un livre avec La Fontaine, où l’on voit Serres réfléchir pas à pas avec le "fablier", mettant joyeusement à l’épreuve ses propres hypothèses, et nos manières de vivre.

La Fontaine n’a cessé d’accompagner Michel Serres. Cet ouvrage inédit inachevé La Fontaine en est l’ultime témoignage. Michel Serres y explore les Fables comme de prodigieux palimp­sestes donnant accès aux origines de notre pensée. Il montre comment, en des zones indécises ouvertes entre l’animal et l’humain, elles mettent en œuvre toutes sortes de métamorphoses interrogeant différentes manières de "faire l’homme". Chemin faisant, Michel Serres fait apparaître une pensée en réseau d’une étonnante fécondité, dont il scrute les balancements les plus subtils. Ceci n’est pas seulement un livre sur La Fontaine. C’est aussi et surtout un livre avec La Fontaine, où l’on voit Serres réfléchir pas à pas avec le "fablier", mettant joyeusement à l’épreuve ses propres hypothèses, et nos manières de vivre.

Écouter Réécouter "La Fontaine" par Michel Serres écouter ( 1h07) 1h07 "La Fontaine" par Michel Serres

En juin 2021, à l’occasion de la sortie du livre inédit de Michel Serres : La Fontaine, édité et présenté par Jean-Charles Darmon (Éditions Le Pommier), Jean-Charles Darmon, directeur du département Littératures et Langage de l‘ENS-PSL et Frédéric Worms, directeur adjoint Lettres, en partenariat avec la Fondation Michel Serres-Institut de France, ont organisé la rencontre autour de cet ouvrage.

Jean-Charles Darmon,ENS-USR République des savoirs/CRRLPM

Thomas Mondémé, professeur en CPGE, Lycée La Bruyère, Versailles.

