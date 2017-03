La Fontaine : "L’amour à ce qu’on dit empêche de dormir, s’il a quelque plaisir il ne l’a pas sans peine"

Dans l’Europe de la première modernité, on a assisté au grand retour de la philosophie d’Épicure. Or, la morale épicurienne a pu donner lieu à des malentendus, et être largement sous-estimée par les philosophes. Qu’en était-il pour Jean de La Fontaine ? La Fontaine et l'ombre des plaisirs...

Comment et pourquoi saisir la riche diversité des interprétations et des usages de l’épicurisme qui, participèrent à l’émergence de nouvelles formes de pensée morale, aspect que des approches mettant au premier plan des questions d’épistémologie ou de métaphysique, ont souvent contribué à marginaliser dans les grandes synthèses proposées par l’histoire de la philosophie. Comment et pourquoi étudier, entre philosophie et littérature, les prolongements de cette problématique jusqu'à aujourd'hui. Quelles sont le formes de résurgence de l’épicurisme sur la scène de la pensée morale contemporaine ?

“Amour, amour, quand tu nous tiens, on peut bien dire : adieu prudence...” La Fontaine

Jean-Charles Darmon, professeur à l’Université de Versailles, membre honoraire de l’Institut universitaire de France (2001-2006), a été directeur adjoint pour les lettres à l’ENS de 2005 à 2009.