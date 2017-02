L’état de la recherche scientifique sur l’autisme, en partant des symptômes comportementaux, et en remontant l’enchaînement des facteurs causaux aux niveaux cognitif, cérébral, génétique, ainsi que dans l’environnement de la personne.

L'autisme : une différence plus qu'une maladie ?

Écouter L'autisme : une différence plus qu'une maladie ?

"Il ne faut pas croire que les autistes ont des stéréotypies et que les non-autistes n’en ont pas. Les stéréotypies des personnes non autistes passent simplement pour naturelles, sont mieux acceptées socialement."Josef Schovanec, "Je suis à l'Est !"