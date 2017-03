Le couple douleur-plaisir à la lumière des neurosciences

Les recherches en neurophysiologie sur la douleur et sur le plaisir apportent un éclairage nouveau, et remettent en cause, non seulement le couple douleur/plaisir lui-même, mais la pertinence de certaines analyses, sur le plan sensoriel, affectif et cognitif.

Jusqu’où par exemple, doit-on prendre au sérieux le modèle comportemental récompense-punition ? Comment expliquer que, dans certains cas, un blessé ait objectivement mal, voire dise qu’il a mal, sans que cela soit à proprement parler pour lui "douloureux" ? Peut-on éprouver à la fois du plaisir et de la douleur ? Faut-il distinguer les niveaux physique et mental de la douleur et du plaisir ? Y a-t-il de "mauvais" plaisirs ?

On tend à considérer la métaphysique comme une sorte de nacelle pour nous élever vers le ciel avec des crochets célestes. Je la vois plutôt comme un véhicule lent, roulant au ras du sol, enregistrant les propriétés réelles des choses et la manière dont elles tiennent ensemble. Reformuler les problèmes de la métaphysique classique en tenant compte des acquis de la science. Claudine Tiercelin : "La philosophie ne protège et ne console de rien", entretien paru dans "Le Mondes des Livres" en 2011

Une conférence enregistrée en novembre 2012.

Claudine Tiercelin, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de Métaphysique et philosophie de la connaissance.