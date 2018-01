Le courage est sans victoire, sinon sur soi-même

Analyse du concept de courage à la lumière de grands textes de la philosophie

Le courage, c’est se jeter à l’eau. Le courage est à la fois inaugural et commencement. C’est un début, c’est un geste sans cause, sans motif et sans explication. C’est une insurrection de l’individu, du sujet. Une façon de ne pas être soumis, et de ne pas se soumettre à ce qu’on nous propose.

Il faut commencer par le commencement, et le commencement de tout est le courage. Il faut dire que le courage est la vertu inaugurale du commencement. Vladimir Jankélévitch

Une rencontre enregistrée en 2010.

Raphaël Enthoven, enseignant de philosophie, animateur de radio et de télévision.

Une vidéo produite par Les Ernest : "15 minutes pour changer notre vision du monde".

Le titre fait référence à une citation de Cynthia Fleury dans La Fin du courage.