Le pardon est-il une faiblesse ?

Que se passe-t-il, lorsque une personne pardonne à une autre personne sa faute ? Quels peuvent être les effets du pardon pour chacune d’elles ?

“Le pardon, quel repos !” Victor Hugo

On ne peut aborder ces questions qu’à la condition de se donner une compréhension du pardon à la fois déterminée – distinguée des excuses, ou encore de l’oubli – et suffisamment flexible pour qu’elle embrasse la variété des situations et des pratiques qui en relèvent, du moins dans le champ du pardon interpersonnel et non du pardon de l’institution. Cette compréhension suppose – outre l’identification des conditions du pardon, de son objet formel, et de ses aspects cognitifs, volitifs, et affectifs –, au moins la distinction et l’articulation entre la décision de pardonner et le processus de pardon que permet éventuellement cette décision.

Une conférence enregistrée en décembre 2013.

Laurent Jaffro, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.