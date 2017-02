Madame de La Fayette : "Ayez du pouvoir sur vous, pour l'amour de vous-même"

Madame de La Fayette, femme de lettres, est au cœur d’une société d’une extrême dureté, voire d’une extrême brutalité. Et c’est pour cette raison qu’elle s’intéresse par défi au cœur, à l’intimité des cœurs, tranche avec la carence émotionnelle et le manque d’empathie, contre les frustres.

Lecture commentée de l'œuvre de Madame de La Fayette

"Sa simplicité réelle est dans sa conception de l'amour ; pour Madame de La Fayette, l'amour est un péril. C'est son postulat. Et ce qu'on sent dans tout son livre (la "Princesse de Clèves") comme d'ailleurs dans la "Princesse de Montpensier", ou la "Comtesse de Tende", c'est une constante méfiance envers l'amour." Albert Camus, "Carnets, posthume", 1964

Madame de La Fayette avait une passion pour le déguisement et le secret, on l’appelait le "brouillard", et il est clair qu’elle se cachait comme écrivain… Madame de La Fayette ne nous a laissé de sa vie, de ses secrets, de ses amours, que peu de témoignages et de manifestations ; mais peu importe, car nous n'en finissons pas de revenir toujours à son ultime roman, moderne en son temps et symbole du classicisme, subtil théâtre de l'analyse intérieure.

Une lecture commentée enregistrée en 2015.

Marie-Sophie Ferdane, comédienne, sociétaire de la Comédie-Française.

Hélène Merlin-Kajman, professeur de littérature, Université Paris 3