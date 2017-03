Marcel Aymé : “L'humilité est l'antichambre de toutes les perfections”

Pour certains, Marcel Aymé n'est qu'un auteur de 2ème choix. Il lui manquerait une dimension intellectuelle qui pourrait en faire l'égal des plus grands. Et si ce n'était qu'une apparence ? Marcel Aymé le simple, Marcel Aymé le candide, n'est-il pas l'auteur d'une véritable "comédie humaine" ?

Son ironie, son humour caustique et sa truculence ont fait de Marcel Aymé un écrivain très populaire, de "La Jument verte", aux "Contes du chat perché", ou "Passe-muraille"...

"Quand les poules auront des dents, vous regretterez peut-être de les avoir maltraitées autrefois." Marcel Aymé, "Les contes du chat perché"

La peinture sociale de Marcel Aymé peut être riche et nuancée. À sa suite nous pénétrons dans le monde feutré et parfois bien inquiétant de la bourgeoisie ou dans dans celui des paysans qui réconforte et étonne par sa fixité et sa complexité. Rien de schématique dans cette peinture. Mais des nuances, des différences, des originalités et une société française authentique qui s’accommode de la politique, de ses bassesses et de sa grandeur. Mais derrière ce spectacle on devine un romancier attentif et passionné...

"Il disposait de beaucoup d'indulgence pour l'humanité tout entière. Sa fréquentation vous améliorait." Antoine Blondin

Une lecture commentée enregistrée en décembre 2016.

Michel Lécureur, écrivain

Véronique Vella, comédienne, sociétaire de la Comédie-Française.

* Propos recueillis dans le livre de Michel Lécureur "La Comédie humaine de Marcel Aymé", La Manufacture, 1985.